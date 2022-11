91-jährige Seniorin Langenfeld betrogen : Falscher Wasserwerker in Langenfeld

Langenfeld Ein korpulenter falscher Wasserwerker hat in Langenfeld eine 91-jährige Frau um ihren Schmuck betrogen. Die Polizei bittet um Hinweise.

(dh) In Langenfeld hat am Mittwoch, 9. November, ein „falscher Wasserwerker“ eine 91-jährige Langenfelderin um Schmuck und Bargeld betrogen. Das teilt die Polizei mit. Den Angaben zufolge klingelte gegen 13 Uhr ein Mann an der Wohnungstür der Langenfelderin im Ortsteil Immigrath. Dabei hielt er ihr einen Ausweis vor und gab sich als Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke aus. Der Grund des Besuches sei eine Kontrolle der Wasserleitungen im Haus, so der angebliche Mann von den Wasserwerken. Das überzeugte die Seniorin und sie ließ den „Kontrolleur“ ins Haus.