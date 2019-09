Polizei warnt : Trickbetrüger erneut aktiv

LANGENFELD/MONHEIM Die Polizei warnt vor einer erneut im Kreis Mettmann festgestellten Welle von Trickbetrug per Telefon.

Allein von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen seien 24 Fälle angezeigt worden. Die unbekannten Anrufer sollen sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben haben – diesmal vor allem in Velbert. „Diese perfide, auf ältere Menschen abzielende Betrugsmasche ist jedoch keine unbekannte und führte in keinem der 24 Fälle zum Erfolg“, berichtet ein Sprecher der Kreispolizei Mettmann. Diese warnt seit Monaten vor Betrug dieser Art. Die falschen Polizisten üben auf die von ihnen angerufenen Senioren Druck aus, wollen sich so sensible Bankdaten erschleichen oder sie auffordern, Geld abzuheben. Die Polizei rät, das Telefonat einfach zu beenden und die Notrufnummer 110 zu wählen.