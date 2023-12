Monheim-Baumberg Unbekannter verletzt Radfahrerin schwer und flüchtet

Die Polizei sucht einen Fahrzeugführer, der in Baumberg eine Radfahrerin zu Fall gebracht und dadurch schwer verletzt haben soll. Die Unfallflucht soll sich – wie die Polizei am Mittwoch mitteilte – bereits am Dienstag, 19. Dezember, zugetragen haben, und zwar auf der Straße Am Sportplatz. Die 53-Jährige radelte gegen 11.50 Uhr in Richtung Monheimer Straße, als sie nach eigenen Angaben plötzlich zu Fall kam und sich so schwer verletzte, dass sie sich zunächst nicht an den Unfallhergang erinnern konnte. Inzwischen gab die Frau an, ein Fahrzeug sei ursächlich für ihren Sturz gewesen. Zudem hätten unbekannte Passanten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens erstmedizinisch versorgt. Die Polizei bittet sowohl die Ersthelfer als auch mögliche Unfallzeugen, sich bei der Dienststelle in Monheim zu melden, Telefon 02173 9594-6350.