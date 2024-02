Zwei Verletzte in Langenfeld 18-Jähriger schrottet Auto bei Überhol-Manöver in Richrath

Durch ein gewagtes Überholmanöver hat ein 18-Jähriger in Richrath sein Auto geschrottet. Der Düsseldorfer und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, berichtet die Polizei. Demnach war der junge Mann mit seinem Mitsubishi CW0 am Altweiber-Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Hilden unterwegs. Auf Höhe der Schützenhalle wollte er einen VW Golf überholen. Als er sich neben dem Golf befand, setzte dessen Fahrer, ein 28-jähriger Langenfelder, den Blinker nach links und scherte aus. Der Überholende versuchte, einen Zusammenstoß mit dem Golf zu vermeiden – vergebens. Anschließend fuhr er gegen eine Hauswand. Der Beifahrer des Mitsubishi-Fahrers blieb zur Beobachtung über Nacht im Krankenhaus. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 21.000 Euro. Die Kaiserstraße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.