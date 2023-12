Nach Explosion auf S-Bahnsteig vor zwei Wochen Ticket-Automat vor Parkhaus in Langenfeld gesprengt

Wie die Parkhaus-Betreiberin Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Langenfeld am Vormittag mitteilte, wurde die Geldkassette entwendet. „Die Kassette ist am Vortag geleert worden, viel Geld konnte also nicht erbeutet werden“, erklärte Thomas Küppers, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Geschäftsführer der SEG. Die Polizei habe den Bereich abgesperrt, eine Einfahrt in die Parkpalette sei zunächst nicht möglich. Dauerparker werden gebeten, in die Stadtgalerie auszuweichen.