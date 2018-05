Langenfeld : Polizei sucht Zeugen von Unfällen mit Fahrerflucht

Langenfeld Die Polizei bittet um Hinweise zu vier Unfällen mit Fahrerflucht. Am Montag gegen 10.30 Uhr sah eine Frau in Höhe Solinger Straße 35, wie der Fahrer eines silberfarbenen größeren Pkw einparken wollte, einen silbernen VW Passat an der linken Fahrzeugseite beschädigte und wegfuhr. Am Freitag zwischen 22.30 und 23.30 Uhr richtete jemand an der Kurze Straße an einem blauen Mazda einen Schaden von etwa 2500 Euro an. Am Freitag, zwischen 13.50 und 14.20 Uhr, wurde in einer Parkbucht Am Wiesengrund 3 ein Mazda CX 5 gestreift. Schaden: rund 1400 Euro. Ebenfalls am Freitag, zwischen 11.20 und 11.30 Uhr, wurde am Carl-Mause-Weg ein schwarzer VW Passat hinten links beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Tel. 02173 - 288-6310

(mei)