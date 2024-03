Trotz 38 Mängeln in Monheim Fahrer von Rostlaube zur Polizei: „Ich fahre weiter!“

Die Mängelliste umfasste am Ende 38 Punkte – so viele kamen zusammen, nachdem die Polizei in Baumberg einen Kleinlaster aus dem Verkehr gezogen hatte. Überprüft haben die Ordnungskräfte die Rostlaube am Mittwochvormittag auf der Berghausener Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der in Richtung Langenfeld fahrende Citroën Jumper fiel einem Kradfahrer der Polizei auf. Weil die Schrottkarre schon auf den ersten Blick einen äußert maroden Eindruck machte, stoppte er das Fahrzeug. Damit es nach dem Halten nicht gleich wieder wegrollte, musste es der 49 Jahre alte Fahrer mit den Vorderrädern an der Bordsteinkante „fixieren“. Grund: Die Feststellbremse war defekt. An der Karosserie waren beide Außenschweller deutlich durchrostet.