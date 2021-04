An der Schneiderstraße : Polizei stoppt drei bekiffte Autofahrer in Langenfeld

Langenfeld Gleich drei unter Drogen stehende Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag an der Schneiderstraße aus dem Verkehr gezogen.

(og) Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten gegen 9 Uhr einen 25-jährigen Leichlinger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Der Mann räumte ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ein 41-jähriger Bochumer ist laut Polizeibericht gegen 13 Uhr von Beamten kontrolliert worden. Wegen körperlicher Auffälligkeiten wurde ein Drogenvortest gemacht, der positiv auf Amphetamine und Cannabis anschlug. Einen 38-jährigen Langenfelder haben die Polizisten gegen 15 Uhr kontrolliert. Der Mann räumte ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Der Drogenvortest bestätigte die Aussage. Allen drei Männern hat die Polizei die Weiterfahrt untersagt und Blutprobe angeordnet. Sie leitete Strafverfahren ein. Autofahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln wird mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und zwei Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot geahndet.