Monheim/Langenfeld: Polizei vollstreckt Haftbefehle Hunde suchen in Monheim nach Drogen

Info

Die Polizei in NRW hat am Donnerstag in mehreren Städten und Kreisen, sogenannte „polizeiliche grenzüberschreitenden Maßnahmen durchgeführt“, teilt das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in NRW mit. Was unter den „Maßnahmen“ zu verstehen sei, wollte ein Sprecher wegen der laufenden Aktion nicht näher erklären. Man arbeite mit den Kollegen in den westlichen Nachbarländern eng zusammen, so der Sprecher.