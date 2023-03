Nach Gewalt-Drohung SEK nimmt Waffensammler in Langenfeld fest

Ein Sondereinsatz-Kommando der Polizei hat in Reusrath einen Waffensammler mit psychischen Vorerkrankungen in dessen Wohnung festgenommen. Der 39-Jährige soll zuvor per WhatsApp oder einen ähnlichen Messenger-Dienst eine Straftat angekündigt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Einsatzkräfte stießen in der Wohnung auf ein umfangreiches Waffenarsenal.