Schwerpunkt-Kontrollen auch in Langenfeld und Monheim 152 Knöllchen in sieben Stunden

Das Fehlverhalten von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern stand jetzt im Fokus von Schwerpunkt-Kontrollen im Kreis Mettmann. In Langenfeld, Monheim, Hilden und Ratingen hätten die Beamten insgesamt 152 Knöllchen verteilt, teilt die Kreispolizei mit. Die Aktion am Mittwoch von 7 Uhr morgens bis zum frühen Nachmittag diente laut Polizei der Prävention durch Aufzeigen von Fehlverhalten. 51 Köllchen gingen an Radfahrer und Fußgänger. Hauptverstöße hier: die unerlaubte Nutzung von Verkehrswegen wie Radeln in der Fußgängerzone, „auf der falschen Seite“ oder bei Rot. Die 101 ertappten Kraftfahrzeugführer erwischte es überwiegend wegen Vorfahrtsverstößen sowie wegen Parkens auf Geh- oder Radwegen. Der spektakulärste Fang: ein völlig maroder Transporter „Ducato“. Der Dreieinhalb-Tonner war erheblich durchgerostet, hinzu kamen zwei dutzend weitere Mängel. So funktionierten die Bremsen nicht mehr richtig, die Reifen waren heruntergefahren und die Beleuchtung mangelhaft. Zudem waren die Seitenschweller und Querträger durchgerostet. Der Fahrer und Halter muss ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro sowie die Prüfkosten beim TÜV zahlen. Zudem bekommt der 51-jährige Leverkusener einen Punkt in Flensburg.