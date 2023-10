40 Autos in Langenfeld beschädigt Polizei schnappt Reifenstecher

In der Nacht auf Samstag sind in Langenfeld an rund. 40 Autos Reifen zerstochen worden. Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Täter fassen. Gegen kurz vor halb sieben am Samstagmorgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Auto in Langenfeld an der Knipprather Straße gemeldet. An dem Wagen wurden drei Reifen zerstochen. Gegen 6.45 Uhr meldete ein Zeuge eine verdächtige Person. Er habe diese dabei beobachtet, wie sie versuchte, an einem Auto die Reifen zu zerstechen, so die Polizei. Der Anrufer konnte die Beamten der Langenfelder Wache zu dem Verdächtigen führen. Bei dem 71-jährigen polizeibekannten Langenfelder haben die Beamten zwei Messer und ein Schraubendreher gefgefunden. Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.