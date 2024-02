Opfer leicht verletzt Raubüberfall in Monheim

Ein 20-jähriger Monheimer wurde am Dienstagabend Opfer eines Raubüberfalls. Der junge Mann wurde nach Angaben der Polizei gegen 19.15 Uhr auf der Thomasstraße, Höhe Fußweg „Am Sanderhof“, überfallen. Der Täter war ihm möglicherweise von der Bushaltestelle Schwanenstraße gefolgt, ehe sich sein Opfer nach ihm umdrehte. Der Unbekannte schlug den 20-Jährigen, riss ihm dessen schwarze Lacoste-Umhängetasche von der Schulter und flüchtete mit der Beute, darunter die Girocard und persönliche Gegenstände des Monheimers. Zuvor war der 20-Jährige gegen 19 Uhr vom Busbahnhof Monheim mit dem 777er zur Schwanenstraße gefahren. Den Täter beschreibt er so: etwa 1,80 Meter groß, leicht dickliche Statur, Vollbart, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350.