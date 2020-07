Noch in den Ferien : Polizei rät Eltern von i-Dötzen, gemeinsam den Schulweg zu üben

langenfeld/monheim Ab August gehen in Langenfeld rund 600 i-Dötzchen regelmäßig zur Schule und in Monheim etwa 440. Der kürzeste Weg ist dabei nicht unbedingt der sicherste.

„Die Kante am Bordstein, das ist der Stoppstein. Da muss man stehenbleiben und gucken, ob ein Auto kommt, bevor man über die Straße läuft“ – Julian (5) hat das Prinzip verstanden. Gemeinsam mit seinem Freund Mika (6) schaut er nach links und rechts, und dann geht es zügig auf die andere Straßenseite. „Alles richtig gemacht“, lobt die Verkehrssicherheitsberaterin. „Nur denkt daran: Auf der Straße heißt es: ‚Nicht rennen und nicht pennen!‘“, so die Polizeihauptkommissarin.

„Die letzten Wochen vor dem Schulstart sollten noch einmal alle Eltern nutzen, um intensiv mit ihren Kindern den sicheren Weg zur Schule zu üben. Ziel muss es sein, dass die Kleinen den Schulweg irgendwann sicher alleine bewältigen können und somit selbstständige Verkehrsteilnehmer werden“, erklärt Steffens. Wichtig sei, dass der kürzeste Schulweg nicht unbedingt der sicherste ist: „Erstellen Sie mit Ihrem Kind zusammen einen kindgerechten Schulweg. Das Kind sollte stärker befahrene Straßen nur äußerst selten und bevorzugt an Querungshilfen wie Ampeln, Zebrastreifen oder Mittelinseln überqueren.“ Dabei gebe es einige wichtige Punkte zu beachten. „Der erste Tipp lautet: Erklären Sie Ihren Kindern, dass diese möglichst nur auf dem Bürgersteig gehen sollen. Diesen teilen Sie auf in die so genannte Kinder- sowie die so genannte Straßenseite. Die Kinder können sich leicht merken, dass sie nur auf den Kinderseiten, also nahe der Häuser, gehen sollen.“