Unfall in Monheim Radler flüchtet nach Kollision mit fünfjährigem Mädchen

Nach einem Unfall mit einem verletzten Kind in Monheim sucht die Polizei nach einem flüchtigen Radfahrer. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Ermittler am Dienstagabend, 23. Mai, auf der Brandenburger Allee. Gegen 19:05 Uhr lief ein fünfjähriges Mädchen auf Höhe von Hausnummer 7 vom Grünstreifen auf die Straße. Der Radfahrer, der aus Richtung Oranienburger Straße kam, stieß mit dem Kind zusammen. Das Mädchen erlitt Schürfwunden, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Radfahrer kam ebenfalls zu Fall, entfernte sich jedoch mit seinem Rad gleich nach dem Unfall in Richtung Volkshochschule, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Er fuhr ein schwarzes Fahrrad (vermutlich ein Mountainbike) mit einem schwarzen Anhänger und wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, Schnurrbart, dunkel gekleidet, dunkelgrüne/schwarze Kappe, Arbeitsschuhe.