Hilden/Langenfeld : Betrunkener zeigt sich in schamverletzender Weise

Symbolbild Foto: Jochen Tack

Hilden/Langenfeld Die Polizei hat am Montag einen 50-jährigen Langenfelder festgenommen. Der Mann hatte sich in einem Linienbus in schamverletzender Weise einer jungen Frau gezeigt.

Ein betrunkener Langenfelder hat sich am Montag, 14. Februar, einer 19-jährigen Düsseldorferin in schamverletzender Weise gezeigt.

Um kurz vor 17 Uhr saß die junge Frau im Bus der Linie 785, der über die Richrather Straße in Hilden fuhr, teilt die Polizei mit. Ihr gegenüber saß ein Mann, der sie zunächst anstarrte, und dann plötzlich seine Hose öffnete. Die 19-Jährige reagierte richtig und forderte den Mann auf, sein Handeln zu unterlassen. Zudem machte sie lautstark andere Fahrgäste in dem Bus auf die Situation aufmerksam. Daraufhin schaltete sich ein Zeuge ein, der den Mann ebenfalls zur Rede stellte. Letztendlich informierten die beiden Zeugen nun den Busfahrer, der die Polizei alarmierte.