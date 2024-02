Schwerverletzte in Spezialklinik Nach Säure-Anschlag auf Ex-Freundin in Monheim gefasst

Wie die Ermittler in Gummersbach weiter ausführten, erlitt die 41 Jahre alte Frau derart schwere Verletzungen, dass sie in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden musste. Der Angriff erfolgte demnach, als sie gerade zu ihrem geparkten Auto ging. Ihr tatverdächtiger ehemaliger Lebensgefährte flüchtete zunächst vom Tatort, von wo ihn ein Autofahrer durch Hupen vertrieb. Er wurde später in Monheim gefasst und sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann ist moldauischer Staatsbürger und hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.