Monheim Vier Müllcontainer abgebrannt

An der Grunewaldstraße in Monheim sind vier Müllcontainer aus Kunststoff abgebrannt. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr in der Nacht zu Montag gegen 1.55 Uhr. Die Container brannten nahezu vollständig aus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und fragt deshalb: Wer kann Hinweise zu dem Brand geben? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 288-6310.