Brandstiftung? Müllcontainer in Monheim abgebrannt

In der Nacht zu Mittwoch, 7. Februar, hat im Berliner Viertel in Monheim ein Müllcontainer gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 47-jähriger Monheimer das Feuer gegen 2.55 Uhr neben einem Mehrfamilienhaus an der Charlottenburger Straße, Höhe Hausnummer 21. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Mülltonne wurde großflächig beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.