Langenfeld 23.0000-Euro-Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage in Richrath haben Motorrad-Diebe eine BMW im Wert von 23.000 Euro entwendet. Tatzeitraum laut Polizei: zwischen frühem Samstagabend, 2. Dezember, und Sonntagnachmittag, 3. Dezember. Tatort: die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Tönnesbrucher Feld, Höhe Hausnummer 33. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine schwarze BMW R 1250 GS. Nach Angaben der Polizei stellte der Eigentümer die Maschine am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Tiefgarage ab. Am Sonntag gegen 15.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl seines ein Jahr alten Bikes. Zeitwert: zirka 23.000 Euro.