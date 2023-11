Bis zum Monbagsee Monheimer verfolgt Fahrrad-Diebe

Nach einem versuchten Fahrraddiebstahl hat ein Monheimer (46) die Täter verfolgt, so dass die Polizei zugreifen konnte. Laut Polizei hatte einer der beiden Männer (50/51) am Donnerstagmittag ein vor einer Garage an der Opladener Straße in Monheim unverschlossen abgestelltes Rad stehlen wollen. Dessen Eigentümerin (30) sah das, worauf die Diebe, einer davon aus Leverkusen, flüchteten. Ein Anwohner nahm die Verfolgung auf. Bis zum Monbagsee. Und verständigte die Polizei. Die traf das Duo an dem See an.