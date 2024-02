Rosenmontag in Monheim Sexuelle Belästigung auf Wasserspielplatz

Die Attacke auf den 23-Jährigen trug sich gegen Mitternacht in unmittelbarer Nähe zum Festzelt in der Altstadt zu. Der Monheimer wurde aus laut Polizei noch unbekannten Gründen von zwei anderen jungen Männern angegriffen und zu Boden geschlagen. Anschließend soll einer der Angreifer noch auf den am Boden Liegenden eingetreten haben, ehe die beiden Schläger mit einer Gruppe von etwa zehn bis zwölf jungen Männern flüchteten. Ihr Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Haupttäter liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt, schwarze, längere, lockige Haare, Oberlippen- und Kinnbart, südländisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Oberteil (keine Kostümierung).