Nächtlicher Überfall Unbekannter lauert Monheimerin (30) in Keller auf

Wie die Kreispolizeibehörde an diesem Freitag mitteilte, trug sich der Überfall bereits in der Nacht zum vorigen Samstag, 16. September, zu – in einem Mehrfamilienhaus an der Lichtenberger Straße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Frau im Zeitraum zwischen 1 und 2 Uhr nachts mit dem Fahrstuhl in den Keller des Hauses gefahren. Dort soll sie dann nach eigenen Angaben von dem Unbekannten, der ihr dort auflauerte, angegriffen worden sein. Die Polizeiwache in Monheim suchte sie dem Bericht zufolge am Mittag darauf gegen 13 Uhr auf, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Ihre Täterbeschreibung: männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, zwischen 25 und 35 Jahre alt, kurze Haare und kurzer Bart (Farbe unbekannt), trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jogginghose sowie eine Kappe (Farbe unbekannt), sprach akzentfreies Deutsch.