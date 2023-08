Berliner Viertel in Monheim Unbekannte fackeln Auto ab

Im Berliner Viertel haben Unbekannte einen PKW in Brand gesetzt. Der geparkte Nissan brannte am späten Dienstagabend, 29. August, vollständig aus. Zeugen alarmierten die Feuerwehr gegen 22.55 Uhr. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Grunewaldstraße abgestellt. Obwohl die Feuerwehr schnell da war, wurde der 17 Jahre alte Nissan Murano ein Raub der Flammen. Daneben geparkte Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Hinweise an die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594 6350.