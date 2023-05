Crash in Baumberg Monheimer bei Auto-Unfall schwer verletzt

Ein Auto-Unfall in Baumberg hat mehrere Verletzte gefordert, darunter ein Schwerverletzter. Laut Polizei trug sich der Crash am späten Mittwochabend zu. Gegen 23.50 Uhr war ein 71-jähriger Monheimer mit seinem Toyota Yaris auf der Straße „Im Sträßchen“ unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Thomasstraße wollte er geradeaus auf der Verresberger Straße weiterfahren. Der Rentner missachtete dabei einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 19-jährigen Monheimer, der mit einer Begleitperson in einem Audi A1 den Garather Weg in Richtung Thomasstraße befuhr.