Nach Sturz mit BMX-Rad Hubschrauber fliegt schwerverletzten Monheimer in Klinik

Ein Jugendlicher ist in Monheim mit seinem BMX-Rad so schwer gestürzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Polizei trug sich der Unfall am Sonntagabend, 28. Mai, gegen 19 Uhr zu. Der 14-Jährige war auf der Bürgerwiese an der Ida-Siekmann-Straße mit einem geliehenen BMX-Rad unterwegs. Auf der leicht abschüssigen Strecke stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. Wie der Monheimer so schwer stürzen konnte und dies offenbar ohne Fremdeinwirkung, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei in Monheim sucht Zeugen des Geschehens unter Telefon 02173 9594-6350.