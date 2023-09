Polizei Monheim Diebe stehlen 25.000-Euro-Auto

An der Krischerstraße in Monheim ist ein Pkw im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trug sich der Diebstahl in der Nacht zu Dienstag, 5. September, zu. Entwendet wurde ein grauer Skoda Octavia. Die Fahrerin hatte ihn am Montagabend gegen 21.30 Uhr in einer Parkbucht abgestellt, am nächsten Morgen gegen 8.40 Uhr stellte sie den Diebstahl fest. Hinweise unter Tel. 02173 9594-6350.