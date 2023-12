Monheim/Langenfeld Die Motorrad-Diebstahlserie geht weiter

Nach einem Motorrad-Diebstahl in Richrath und einem in Monheim am vorigen Wochenende meldet die Polizei einen weiteren aus Monheim. Auch der trug sich – möglicherweise ebenfalls am ersten Adventswochenende – an der Alten Schulstraße zu. Tatzeitraum: zwischen Donnerstag, 30. November, gegen 8 Uhr, und Montag, 4. Dezember, gegen 20 Uhr. In diesem Zeitraum verschwand eine Triumph Trident L101 aus der Tiefgarage eines Wohn- und Bürokomplexes, Hausnummer 23. Der Zeitwert der zwei Jahre alten Maschine: etwa 8000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich in diesem Fall um dieselben Täter handelt, die zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine schwarze BMW R 1250 GS mit goldfarbenen Felgen aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Alten Schulstraße 21 entwendeten. Ebenfalls eine BMW R 1250 wurde zwischen frühem Samstagabend und Sonntagnachmittag aus einer Tiefgarage am Tönnesbrucher Feld 33 in Richrath gestohlen. Beide BMW haben einen Zeitwert von jeweils etwa 23.000 Euro.