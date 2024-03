Vortrag in Monheim Polizei informiert über Gefahren für Kinder im Internet

Mit dem Wechsel in die weiterführende Schule erhalten viele Kinder ihr erstes eigenes Smartphone – und damit direkten Zugang in die digitale Welt mit allen Vor- und Nachteilen. Damit Eltern ihre Kinder bei den ersten Schritten mit digitalen Medien besser unterstützen und vor Gefahren schützen können, veranstaltet der städtische Bereich Kinder, Jugend und Familie in Zusammenarbeit mit der Kreispolizei einen Informationsabend. Am Donnerstag, 21. März, 19.30 Uhr, geht es in der Aula am Berliner Ring um „Gefahren und Straftaten in der digitalen Welt“.