Monheim-Baumberg Hubschrauber-Einsatz nach Fenstersturz

Ein Mann hat sich bei einem Sturz aus einem Fenster in Baumberg lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus. Laut Polizei trug sich der Vorfall am Samstagnachmittag am Holzweg zu. Der Mann stürzte aus einem der oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses. Weitere Details teilte die Polizei nicht mit. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.