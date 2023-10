Miss Marple in Monheim GPS-Wanze überführt Grabrosen-Diebin

Die Polizei erhöhte zunächst ihre Präsenz am Waldfriedhof – ohne Erfolg. Einer 56-Jährigen, selbst wiederholt Opfer der Diebstahl-Serie auf Gräbern von Angehörigen, wurde es zu bunt: Sie brachte am Wurzelwerk einer Grabrose einen GPS-Peilsender („Airtag“) an und markierte die Blüte mit einem Filzstift. Als sie kürzlich feststellte, dass das Grab abermals geplündert wurde, schnappte die Falle zu: Die Miss Marple von Monheim konnte den GPS-Sender orten und alarmierte die Polizei. Am Halloween-Dienstag führte das GPS-Signal die Ermittler an die Adresse einer 47-Jährigen, ebenfalls in Monheim. In ihrem Garten mehrere eingepflanzte Rosen, inklusive derjenigen, die mit Filzstift markiert war. Gegen die Frau wurden gleich zwei Verfahren eingeleitet: wegen Diebstahls und Störung der Totenruhe.