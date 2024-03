Monheim Falscher Klempner erbeutet Schmuck

Ein falscher Klempner hat eine 87-jährige Monheimerin um ihren Schmuck gebracht. Laut Polizei klingelte der Mann am Mittwoch gegen 14 Uhr bei der betagten Frau, die in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Die Adresse teilte die Polizei nicht mit. Der Mann täuschte einen Wasserrohrbruch vor und bat die Frau, in ihrem Badezimmer das Wasser zu kontrollieren. Später stellte die 87-Jährige fest, dass in ihrem Schlafzimmer Schmuck fehlte. Der Tatverdächtige ist männlich, zwischen 45 und 50 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, kurze mitteldunkle Haare, europäisches Erscheinungsbild und spricht Hochdeutsch. Bei einem ähnlichen Fall am selben Tag in Monheim entstand laut Polizei glücklicherweise kein Schaden.