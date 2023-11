4500-Euro-E-Bike gestohlen Einbrüche in 13 Keller in Baumberg

An der Innsbrucker Straße in Baumberg wurde am Wochenende in mindestens 13 Einzelkeller mehrerer benachbarter Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Was die Täter erbeuteten, lässt sich laut Polizei noch nicht vollständig übersehen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurden unter anderem ein E-Bike der Marke KTM im Wert von circa 4500 Euro sowie diverse Werkzeuge und Rennradschuhe der Marke „Carbon G. Tornado“ gestohlen. Den Schaden an den Kellertüren schätzen die Ermittler auf wenige tausend Euro. Die Einbrüche trugen sich in der Nacht zum Samstag, 11. November, zu. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.