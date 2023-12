Berliner Viertel in Monheim Mehrere Müllcontainer niedergebrannt

Im Berliner Viertel sind erneut mehrere Müllcontainer niedergebrannt. Laut Polizei alarmierte ein Anwohner der Friedenauer Straße in der Nacht zu Sonntag gegen 3.50 Uhr die Feuerwehr. Die Kunststoff-Container wurden komplett zerstört. „Obwohl der Brand nur wenige Meter von der Hauswand des Mehrfamilienhauses entfernt war, wurde die Fassade des Gebäudes glücklicherweise nicht beschädigt“, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei noch unklar, ob der Brand absichtlich gelegt wurde“, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Im Berliner Viertel kommt es seit Monaten regelmäßig zu Brandstiftungen an Müll- oder Papiercontainern. Hinweise an die Wache in Monheim, Telefon 02173 9594 6350.