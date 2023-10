Von Monheim aus auf Diebestour Ladendieb stiehlt Spirituosen im Wert von 600 Euro

Ein in Monheim gemeldeter 19-Jähriger, der laut Polizei „der deutschen Sprache nicht mächtig ist“, hat in Siegburg Spirituosen im Wert von rund 600 Euro gestohlen. Bei dem Diebstahl in einem Lebensmittelladen wurde der junge Mann von einem Mitarbeiter beobachtet, festgehalten und der Polizei übergeben. Die musste ihn „aufgrund fehlender Haftgründe“ nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß lassen. Dies teilte die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg mit. Der Diebstahl ereignete sich am Freitag, 27. Oktober. Wie der Ladenmitarbeiter der Polizei berichtete, beobachtete er den jungen Mann, wie dieser durch das Geschäft schlenderte, im Einkaufwagen einen großen Rucksack, und 20 unterschiedliche Spirituosenflaschen in dem Rucksack verschwinden ließ. An der Kasse bezahlte der 19-Jährige bloß eine Tüte Chips, wobei er auf das Rückgeld verzichtete. Statt dessen eilte er in Richtung Ausgang. Dort stellte der Mitarbeiter ihn zur Rede und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls.