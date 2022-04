Ärger auf dem Langenfelder Stadtfest : Stadt erteilt 50 Platzverweise für Jugendliche

Langenfeld Das Stadtfest war vorbei, doch rund 100 Jugendliche, einige betrunken, wollte das Gelände nicht verlassen. Die Polizei rückte mit Verstärkung an und stellte 50 Platzverweise aus.

Nach dem Langenfelder Stadtfest legten sich am Samstagabend, 23. April, Jugendliche mit der Polizei an. Gegen 22.50 Uhr wurden die Beamten zum Konrad-Adenauer-Platz gerufen. Rund 100 vorwiegend Jugendliche wollten dort weiter feiern und weigerten sich auch nach mehrfacher Aufforderung, das Areal zu verlassen. DAs teilt die Polizei mit. Eine kleinere Gruppe offensichtlich stark alkoholisierter Jugendlicher reagierte zudem aggressiv auf die Bitte, zu gehen. Die Beamten forderten Verstärkung an. Wenig später verließ die erste Hälfte der Jugendlichen das Gelände. Die anderen 50 Jugendlichen verwies die Polizei des Platzes und untersagte ihnen das weitere Betreten. Die Gruppe teilte sich danach in mehrere Kleingruppen auf, die in Richtung Innenstadt gingen. Gegen 0.30 Uhr bat eine junge Frau die Polizei um Hillfe. Auf dem Schulhof eines Gymnasiums an der Straße Auf dem Sändchen soll der 18-jährigen Langenfelderin nach eigenen Angaben Bargeld aus ihrem Portemonnaie gestohlen worden sein. Außerdem sei sie von einem zunächst unbekannten jungen Mann bedroht worden. Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei den Unbekannten. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich ist, ermittelt die Kripo derzeit. Hinweise auf die Bedrohung und den Diebstahl erbittet die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310.