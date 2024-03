Unfallflucht in Langenfeld und Monheim LKW fährt gegen Stromkasten in Wiescheid

In Wiescheid hat ein unbekannter Autofahrer – vermutlich mit einem LKW – einen Stromkasten demoliert. Laut Polizei dürfte sich der Unfall am Montag, 11. März, gegen 10.30 Uhr zugetragen haben. Ort: die Kreuzung Verbindungsstraße/Zur Wasserburg. Der Fahrer, der den Stromkasten mit seinem Gefährt erheblich beschädigte, flüchtete. Geschätzter Schaden: mehrere tausend Euro. Auch in Monheim kam es am Montag zu einer Fahrerflucht, und zwar auf dem Parkdeck von Kaufland an der Friedrichstraße. Beschädigt wurde ein 1er BMW zwischen 17.30 und 17.50 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden an der Stoßstange auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 und in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.