Zug war überfüllt Langenfelder auf Bahnhofsklo geschlagen und beraubt

Ein Langenfelder ist von einem Fremden in eine Bahnhofsklo-Kabine gezogen, geschlagen und beraubt worden. Der Überfall ereignete sich am Essener Hauptbahnhof. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der 34-jährige Langenfelder am Donnerstag in Essen eigentlich den Zug um 17.30 Uhr in Richtung Köln nehmen wollen. Da dieser jedoch überfüllt war, entschied er sich, einen späteren Zug zu nehmen und aufs Klo zu gehen. Als der junge Mann eine freie Kabine betreten wollte, zog ihn nach eigenen Angaben ein Unbekannter in eine der Kabinen und schloss sie zu. Der Fremde forderte den Langenfelder auf, seine Wertgegenstände rauszurücken. Als der Bedrängte sich aus der Situation befreien wollte, schlug der Unbekannte ihm auf die Schulter und ins Gesicht und griff in dessen Tasche. Es kam zum Handgemenge, bei dem der Täter dem Langenfelder die Bankkarte gestohlen haben muss. Dann gelang es dem 34-Jährigen, sich aus der Lage zu befreien, aus der Kabine zu stürzen und um Hilfe zu rufen.