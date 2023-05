Unfallursache in Langenfeld noch rätselhaft Zwei schwerletzte Seniorinnen in Berghausen

Bei einem Auto-Unfall in Berghausen haben eine 80-Jährige und ihre 78-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei waren an dem Unfall am Donnerstagabend auf der Düsseldorfer Straße keine weiteren Personen beteiligt. Die Düsseldorferin und ihre Begleiterin kamen gegen 19.30 Uhr mit ihrem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen eine Betonsäule und wurde auf den Geh- und Radweg geschleudert. Nach Zeugenaussagen war der Polo kurz zuvor plötzlich langsamer gefahren. Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden. Geschätzte Höhe: etwa 15.000 Euro. Weshalb die 80-Jährige plötzlich bremste, ist Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei nicht vor.