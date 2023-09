Schwer verletzt in Langenfeld 14-jähriger Radfahrer kollidiert mit Begleiter

Möglicherweise aus eigener Unachtsamkeit oder der seines Begleiters hat sich ein 14-jähriger Radfahrer in Langenfeld schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei waren die beiden Jugendlichen am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Straße „Im Bruchfeld“ unterwegs. Sie radelten nebeneinander in Richtung Beethovenstraße/Am Hang. Als sie einem parkenden Fahrzeug auszuweichen versuchten, stießen die Jungs aus laut Polizei bisher ungeklärter Ursache zusammen. Einer der beiden 14-Jährigen stürzte und erlitt so schwere Verletzungen, dass ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus bringen musste.