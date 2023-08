Polizei hebt Drogennest aus Pfefferspray gegen Cannabis-Dealer

Folgendes war geschehen: Gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei an die Bahnhofstraße in Immigrath gerufen, weil in der Wohnung in einem der dortigen Mehrfamilienhäuser ein Mann herumgeschrien und randaliert haben soll. In der Wohnung trafen die Beamten auf den 36-jährigen Bewohner, der augenscheinlich berauscht war. Doch nicht nur das: In der Wohnung des Langenfelders stellten die Beamten fest, dass diese zur professionellen Aufzucht von Cannabis-Pflanzen umfunktioniert worden war. Zudem stellten die Polizisten in mehreren Eimern insgesamt mehr als fünf Kilogramm abgeerntetes Cannabis sicher. Außerdem fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes rund 25.000 Euro an Bargeld, das beschlagnahmt wurde.