Ein Leichlinger in Langenfeld Betrunkener ohne Führerschein fährt gegen Bagger

Für eine Anwohnerin der Opladener Straße begann die neue Woche mit einem lauten Knall. Grund: Ein augenscheinlich Betrunkener war etwa vor ihrem Wohnhaus mit einem VW Passat gegen einen abgestellten Bagger gefahren. Der 33-Jährige blieb unverletzt, hat aber keinen Führerschein und deshalb jetzt mindestens ein Problem mehr. Laut Polizei trug sich der Unfall gegen 4.50 Uhr zu. Die aus dem Schlaf gerissene Anwohnerin rief die Polizei. Die traf den 33-Jährigen an der Unfallstelle an. Der Leichlinger hatte mit dem Passat die Opladener Straße in Richtung Leverkusen befahren und aus noch ungeklärter Ursache eine Baustellenmarkierung am rechten Fahrbahnrand gerammt, ehe er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Schaufelbagger fuhr. Der Mann stritt jedoch ab, den Unfall verursacht zu haben. Außerdem verweigerte er einen Atemalkoholtest. Er musste zur Blutprobe mit auf die Polizeiwache. Die Front des Passat war zwischen dem Kettenfahrwerk und der Schaufel verkeilt – das Auto musste abgeschleppt werden. Geschätzter Schaden: mehrere tausend Euro.