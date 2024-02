Langenfeld/Monheim Steine von Autobahnbrücke treffen Auto

Die Polizei sucht zwei Jungen, die von einer Brücke in Langenfeld Steine auf die A 542 geworfen und ein Auto getroffen haben sollen. Die Fahrerin, eine 26-Jährige aus Monheim, kam mit dem Schrecken davon, am Dach ihres Opel Corsas entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro. Laut Polizei trug sich der Vorfall am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, gegen 16.55 Uhr zu. Die Corsa-Fahrerin war, von der A 3 kommend, auf der A 542 in Richtung Monheim unterwegs. Kurz bevor sie die Autobahnbrücke Rheindorfer Straße erreichte, sah sie zwei etwa neun bis elf Jahre alte Jungen, die sich am Geländer der Überführung aufhielten. Als der Corsa die Brücke erreichte, sollen die beiden Jungen dann etwas von der Brücke geworfen haben – vermutlich einen oder mehrere Steine. Getroffen wurde zum Glück „nur“ das Dach des PKW. „Es hätte aber auch viel schlimmer ausgehen können, etwa wenn die Windschutzscheibe getroffen worden wäre“, unterstreicht die Polizei. So etwas sei kein Dumme-Jungen-Streich, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Entsprechend wird nun auch ermittelt. Die beiden Jungen hatten nach Aussage der Monheimerin kurze braune Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Einer von den beiden soll eine schwarze Regenjacke getragen haben. Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288 6310.