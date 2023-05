Langenfeld/Frankfurt Hochzeitsgast verpasst Flug wegen Schulden bei Gericht

Manchmal fungiert eine Polizeiwache auch als so eine Art Bankfiliale – so wie jetzt in Langenfeld. Grund war die Festnahme eines 33-Jährigen am Frankfurter Flughafen, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Der Mann war demnach auf dem Weg zu einer Hochzeit in Istanbul. Beim Ausreise-Check stellten die Beamten allerdings fest, dass er der Gerichtskasse noch Geld schuldete. Das Amtsgericht Heinsberg hatte ihn nämlich im November 2021 wegen einer Suff-Fahrt ohne Führerschein unter anderem zu 2100 Euro Strafe verdonnert. Davon waren noch 1740 Euro offen, so dass dem Hochzeitsgast zwei Monate Haft drohten. Die Staatsanwaltschaft Aachen suchte seit Mitte April mit Haftbefehl nach ihm. Doch der 33-Jährige hatte die geforderten 1740 Euro nicht parat. Deshalb rief er einen Freund an, der für ihn in die Bresche sprang: Der Kumpel zahlte den Betrag bei der Polizei in Langenfeld ein. Anschließend konnte der 33-Jährige seine Reise fortsetzen. Das Flugzeug nach Istanbul war da aber schon weg.