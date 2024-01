Glatteis-Unfall in Langenfeld Rollerfahrer rutscht gegen Porsche

Bei einem Auffahrunfall auf glatter Straße in Langenfeld hat sich ein Motorroller-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, trug sich der Unfall am Freitag, 19. Januar, gegen 17 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Wolfhagen zu. Der 58-Jährige fuhr auf der alten B 8 in Richtung Hellerhof, vor ihm ein Porsche Cayenne. Die 32-Jährige am Steuer des Wagens wollte auf Höhe der Einmündung Wolfhagener Straße wenden. Dafür blinkte sie und reduzierte ihre Geschwindigkeit. Der Rollerfahrer hinter ihr verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte zu Boden, rutschte mit dem Roller über die Fahrbahn und prallte gegen einen Hinterreifen des Porsche. Zeugen leisteten dem schwerverletzten Mann Erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf, der ihn ins Krankenhaus brachte. Der Motorroller wurde stark beschädigt. Geschätzter Schaden: rund 1000 Euro. Die Düsseldorfer Straße wurde in beide Fahrtrichtungen für etwa 25 Minuten gesperrt.