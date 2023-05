Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Langenfeld schwer verletzt Ein Sturz zu viel

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer hat sich in Langenfeld schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 28-Jährige in der Nacht zu Sonntag unterwegs. Gegen 5.25 Uhr meldete ein Zeuge, dass der Mann auf der Kronprinzstraße Schlangenlinien fahre und bereits mehrfach gestürzt sei. Noch vor Eintreffen der Beamten stürzte der Scooter-Pilot in Höhe der Arnold-Höveler-Straße erneut. Dabei verletzt er sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus bringen mussten. Da Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit wegen Trunkenheit vorlagen, ordneten die Beamten eine Blutprobe an, stellten den E-Scooter sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein.