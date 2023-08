Polizei fasst Dealer (16) Drogenhandel vor Jugendzentrum

Vor dem Langenfelder Jugendzentrum (J@z) an der Fröbelstraße hat die Polizei einen 16-jährigen Drogenhändler hochgenommen. Der junge Mann war am Mittwochabend – zur besten J@z-Besuchszeit gegen 18.20 Uhr – von einer Gruppe Jugendlicher umringt. Unter dem Pavillon wechselten Kügelchen aus Alu-Folie und Geldscheine die Besitzer. Dies kam einer Passantin so verdächtig vor, dass sie die Polizei alarmierte, berichtete ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Am Einsatzort trafen die Beamten tatsächlich eine Gruppe Heranwachsender an. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden sie eine geringe Menge Cannabis, Verpackungsmaterial sowie mehrere hundert Euro Bargeld in „szenetypischer Stückelung“. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde kein weiterer „Stoff“ gefunden. Der junge Langenfelder ist bei der Polizei wegen Drogenhandels bereits einschlägig bekannt. Nach Durchsuchung und Vernehmung wurde er seinen Eltern übergeben. In der Nähe des Einsatzortes befinden sich die Prisma-Gesamtschule und Grundschulen.