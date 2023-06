Vollbremsung in Langenfeld Bus-Unfall mit sieben Verletzten

Wie die Polizist am Dienstag mitteilte, passierte der Unfall am Montagnachmittag. Gegen 14.45 Uhr bog der Bus von der Mühlenstraße auf die Berghausener Straße in Richtung Langenfeld ein. Anschließend fuhr er die nur wenige Meter entfernte Bushaltestelle an – nach Zeugenangaben mit mäßiger Geschwindigkeit. Beim Einbiegen in die Haltestelle machte der Busfahrer plötzlich und ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung. Die Fahrgäste wurden nach vorne geschleudert und zum Teil verletzt.