Vandalismus in Langenfeld Unbekannte zündeln auf Spielplatz

Unbekannte haben auf einem Spielplatz in Richrath eine Parkbank abgefackelt. Laut Polizei alarmierte eine Zeuge die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen, 25. Mai, gegen 5.15 Uhr. Grund: Auf dem Spielplatz an der Dorotheenstraße brannte eine Bank. Die wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Den Schaden schätzt sie auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288 6310.