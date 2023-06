Langenfeld Autofahrer bringt Radler zu Fall und flüchtet

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der nach einem Unfall mit einem Radler in Langenfeld Fahrerflucht begangen hat. Der 66-jährige Radfahrer wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Krankenhaus. Passiert ist der Unfall am vorigen Mittwochvormittag, 7. Juni, auf der Rheindorfer Straße am Parkplatz eines Verbrauchermarkts. Der Fahrer eines weißen Autos wollte von der Rheindorfer auf den Parkplatz abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers, der in Richtung Kölner Straße unterwegs war und die Einmündung queren wollte. Der 66-Jährige bremste abrupt und stürzte, während der Autofahrer einfach weiterfuhr. Dem Radfahrer zufolge handelt es sich bei dem Autofahrer um einen Mann mit braunen Haaren. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.